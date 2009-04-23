КМУ поручил Минтопэнерго найти 800 млн. грн.

Кабинет Министров Украины поручил Министерству топлива и энергетики изыскать 800 млн. грн. для обеспечения расчетов с ГП «Уголь Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ на расширенном пленуме ЦК профсоюзов работников угольной отрасли.

По его словам, в частности, Минтопэнерго поручено изыскать за счет собственных средств 300 млн. грн., еще 500 млн. грн. привлечь в виде кредита.

«Правительство позавчера поручило Минтопэнерго изыскать за счет собственных средств 300 млн. грн., а счет кредита – 500 млн. грн. для расчетов предприятий тепловой генерации за уголь, отгруженный государственными шахтами», – сказал министр.

Он сообщил, что по состоянию на 22 апреля общая задолженность потребителей за отгруженную ГП «Уголь Украины» продукцию составляет 850 млн. грн., из них 759 млн. грн. – долги энергогенерирующих компаний, в частности, долг ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» составляет 664 млн. грн.

Кроме того, задолженность металлургических предприятий за отгруженный коксующийся уголь составляет 91 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.