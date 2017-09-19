Оставшиеся независимые члены набсовета собрались в отставку - "Нафтогаз"

Последние независимые члены наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" сообщили о своем намерении уйти в отставку, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Сегодня, 19 сентября, последние независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" сообщили компании о своем намерении уйти в отставку. Свое решение Пол Уорвик и Маркус Ричардс связывают со свертыванием реформ со стороны правительства", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в своем письме они отмечают, что в апреле 2017 они уже высказывали представителям Кабинета Министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления "Нафтогаза".

"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - цитирует текст письма пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства – Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета. После этого его возглавил Пол Уорвик.

В начале сентября этого года о намерении уйти в отставку сообщил Чарльз Проктор.