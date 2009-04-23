Собрание акционеров "Полтаваоблэнерго" не состоялось

Собрание акционеров ОАО "Полтаваоблэнерго", намеченное на 22 апреля, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления энергокомпании Борис ПОПОВ.

"Вчера собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Для участия в собрании зарегистрировалось около 25% акций. Это акции государства", - сказал Б.ПОПОВ.

Акционеры планировали на собрании заслушать отчеты Правления, Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2005-2008 годы, утвердить порядок распределения прибыли за 2005-2007 годы, внести изменения в устав, переизбрать председателей и членов Правления, Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета.

Напомним, с 2001 года ОАО "Полтаваоблэнерго" не проводило собрание акционеров из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и управляются Национальной акционерной компанией "Энергетическая компания Украины".