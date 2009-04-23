Украина намерена ввести квоты на импорт коксующихся углей
15:16, 23 апреля 2009Энергетика
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Сообщил Полтавец
Министерство экономики Украины разработало проект постановления Кабмина о введении квотирования на импорт коксующихся углей.
Об этом УНИАН сообщил министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.
По его словам, проект документа уже готов и в ближайшее время будет передан на утверждение в правительство.
Министр не уточнил объемы квотирования, отметив только, что его планируется ввести до конца текущего года.
Он также сообщил, что, по данным Госвнешинформа, с начала года в Украину было импортировано 1,235 млн. тонн коксующегося угля.
При этом, отметил министр, цена импортных углей на 40-60% превышает цену угольной продукции, предлагаемой государственными угледобывающими предприятиями.
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