"Нафтогаз" подал иск против России на $5 миллиардов из-за захвата активов в Крыму

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» подал в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков, которые понесла компания в результате незаконного захвата Россией активов "Нафтогаза" в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз»,.. - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым. Убытки группы «Нафтогаз» в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долл.», - говорится в сообщении компании.

По информации "Нафтогаза", в состав шести дочерних компаний-истцов вошли «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», госпредприятие «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины».

«Вынесение судом решения по этому делу запланировано до конца 2018 года», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии «Черноморнефтегаз» потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В середине января 2017 года «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. Эта юридическая компания представляла интересы инвесторов российской нефтяной компании "ЮКОС" в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.