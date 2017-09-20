Гройсман о ситуации в "Нафтогазе": Я гарантирую, что реформы будут продолжены и ускорены

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман гарантирует продолжение и ускорение реформы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

«Я гарантирую, что будут продолжены реформы, и ускорены для того, чтобы «Нафтогаз» был современной, качественной компанией, в которой внедрены необходимые принципы корпоративного управления, а также, чтобы «Нафтогаз» перестал быть монополистом в стране для того, чтобы демонополизировать рынок», - сказал Гройсман.

Говоря о монопольном положении «Нафтогаза» на рынке, премьер подчеркнул, что не допустит влияния любых монополий на изменение цен на газ в Украине.

«Монополии всегда пытаются использовать свое положение для того, чтобы необоснованно увеличить цены или увеличивать расходы. Я не допущу, чтобы любая монополия, необоснованно, хоть как-то приближалась к корректировке цен газ в нашей стране», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий «Нафтогаз», представляли разные модели функционирования компании.

Кабинет министров Украины в июле прошлого года утвердил план реструктуризации Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.

В 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза»: Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства – Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года о намерении уйти в отставку сообщил третий независимый член набсовета компании Чарльз Проктор.

В сентябре 2017 года оставшиеся независимые члены набсовета «Нафтогаза» Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства.