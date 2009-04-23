К модернизации ГТС нужно привлечь отечественных производителей

IV Пленум ЦК профсоюза работников машиностроения и металлообработки Украины «Машметал» принял решение направить Кабинету министров Украины обращение с призывом привлечь к модернизации газотранспортной системы отечественные предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе», профсоюз которого инициировал такое действие.

В обращении в КМУ представлены предложения, базирующиеся на практических возможностях украинских машиностроительных компаний в сфере оснащения нефтепромышленных и газотранспортных объектов.

В частности, речь идет о мощностях ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе», позволяющих изготавливать полный комплекс оборудования для газовой и нефтяной промышленности. Предприятие готово обеспечить ГТС Украины мощными современными компрессорами, системами автоматического управления и другим оборудованием. Предприятия-партнеры ОАО «Мотор Сич» и ОАО «Заря-Машпроект» - газотурбинными установками; ООО «Черновицкий машзавод» и ООО «Снежнянскхиммаш» - газоочистным, газоподготовительным оборудованием и арматурой.

По мнению генерального директора ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» Игоря ИВАНОВА, технические возможности отечественных машиностроительных компаний позволяют на 90% обеспечить процесс реконструкции ГТС.

«Украинское оборудование наверняка будет дешевле по цене, не уступая в плане качества зарубежным аналогам. Наше преимущество также в возможности обеспечения местного сервисного обслуживания газотранспортных объектов. Но главное – привлечение украинских машиностроителей к реконструкции ГТС должно положительно сказаться на росте национального ВВП, занятости населения, что, безусловно, должно быть первым приоритетом для любого правительства», - считает И.ИВАНОВ.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. в Брюсселе украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) подписали Совместную декларацию по модернизации ГТС Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.