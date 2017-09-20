Гройсман после отставки независимых членов набсовета "Нафтогаза" обещает его обновить

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает обновить состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" совместно с международными партнерами в связи с уходом в отставку всех независимых членов набсовета компании.

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Об этом премьер сказал на заседании правительства в среду.

"Мы обновим набсовет, сделаем это совместно с нашими международными партнерами публично, для того, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверх важной, серьезной и системной реформы", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В середине апреля 2017 года в отставку ушла представитель государства – Юлия Ковалив, которая являлась главой набсовета "Нафтогаза". В начале сентября этого года о намерении уйти в отставку сообщил третий независимый член набсовета компании Чарльз Проктор.

В сентябре 2017 года оставшиеся независимые члены набсовета "Нафтогаза" Пол Уорвик и Маркус Ричардс сообщили о намерении уйти в отставку. Свое решение они связывают со свертыванием реформ со стороны украинского правительства.