Коболев оценил риски из-за отставки членов набсовета "Нафтогаза"

Отставка независимых членов наблюдательного совета национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создает риски для дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, для сохранения транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом», а также ставит под угрозу выполнение планов по наращиванию добычи газа до 2020 года.

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Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев во время пресс-конференции, посвященной обсуждению отставки трех независимых членов набсовета.

«Основными рисками являются неспособность компании, а возможно, и правительства, привлекать деньги в международных банках. Во-вторых, такая ситуация несет существенное негативное влияние на планы «Нафтогаза» по отделению оператора газотранспортной системы для того, чтобы сохранить транзит по территории Украины. Третий важный аспект – это влияние на объемы добычи газа. Это может поставить программу «20/20» под угрозу», - сказал он.

Заместитель главы правления, финансовый директор «Нафтогаза» Сергей Коновец уточнил, что Кабмин брал на себя обязательства проводить корпоративную реформу и придерживаться стандартов корпоративного управления в то время, когда ЕБРР и Всемирный банк подписывали с госхолдингом и правительством гарантийное и кредитное соглашение, согласно которому госхолдинг получил доступ к дешевым кредитным ресурсам для импорта газа из ЕС.

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«Последствием остановки нашего сотрудничества с ЕБРР является уменьшение нашего доступа к самым дешевым кредитным ресурсам в сумме 30 млн долл. (это кредитная линия от ЕБРР) и 500 млн долл. – это Всемирный банк… Если эти банки прекратят с нами сотрудничество, я не уверен, что "Нафтогаз" сможет привлекать финансовые ресурсы в том размере, которые нам дают эти финансовые институты», - отметил Коболев, добавив, что стоимость этих кредитов составляла около 1%.

Также, по словам Коболева, отсутствие работающего (с необходимыми полномочиями) наблюдательного совета создает огромные риски политического вмешательства в работу «Нафтогаза».

«Без наблюдательного совета, единственный орган, который может принимать такие решения, как утверждение определенных транзакций, например, на сумму более 0,5 млрд грн - это все сейчас переходит на Кабинет министров», - сказал он, добавив, что, по его мнению, правительству будет сложно разобраться во всех тонкостях работы дочерних компаний «Нафтогаза» и их сделок.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в «Нафтогазе» сообщили, что три независимых члена наблюдательного совета холдинга (Пол Уорвик, Маркус Ричардс и Чарльз Проктор) сообщили о своем намерении уйти в отставку. Это решение связано с тем, что правительство свертывает реформы на рынке газа и увеличило уровень политического вмешательства в работу компании.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет был создан для того, что передать часть полномочий Кабмина этому органу и повысить эффективность и политическую независимость работы «Нафтогаза».