СБУ заблокировала назначение поляка на должность главы "Укртрансгаза" - "Нафтогаз"

Служба безопасности Украины заблокировала назначение бывшего менеджера польской нефтегазовой компании PGNIG Павла Станчака на должность главы правления оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз", не убирая гриф секретности с некоторых документов компании, а также не предоставляя доступ новому менеджеру к государственной тайне.

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Об этом заявил глава правления Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы нашли очень удачную кандидатуру для того, чтобы стать руководителем "Укртрансгаза", человека, который работал в польской компании PGNIG, который своими руками делал выделение компании Gas System (оператор ГТС Польши – УНИАН)… Несмотря на все решения, мы, к сожалению, не можем его назначить на эту должность: на сегодня это заблокировано СБУ, которая не убирает гриф секретности с "Укртрансгаза", - сказал Кобалев, добавив, что "Нафтогаз" продолжит свое сотрудничество с СБУ для того, чтобы законным путем провести назначение Станчака.

По оценкам Коболева, Станчак может выполнить работу по отделению ГТС из состава "Нафтогаза" быстро и качественно.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".