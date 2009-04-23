«Укртатнафта» сократила убыток в 3,6 раза

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта» в январе-марте т.г. сократила чистый убыток в 3,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 32,583 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, в январе-марте т.г. «Укртатнафта» сократила чистый доход на 39,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 763,045 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку от реализации) на 32,8% – до 2 млрд. 437,633 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, первый квартал 2008 года «Укртатнафта» завершила с убытком 118,213 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).