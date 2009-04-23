«Днепроэнерго» завершило первый квартал с убытком

Убыток энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) по итогам первого квартала этого года составил 49,082 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 г. чистая прибыль компании составляла 33,296 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В указанный период компания сократила чистый доход на 19,6% - до 1 млрд. 25,106 млн. грн. Валовой убыток компании по итогам первого квартала т.г. составил 1,261 млн. грн. против валовой прибыли в январе-марте 2008 г. в размере 99,305 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепроэнерго» завершила 2008 год с убытком 16,231 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль компании составляла 123,757 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 76,04% акций компании.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.