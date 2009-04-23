Госшахты сократили экспорт угля

Государственные угледобывающие предприятия Украины в январе-марте т.г. сократили отгрузку угля на экспорт по прямым договорам на 53,1% - до 205,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, госшахты в первом квартале т.г. перевыполнили планы министерства по отгрузке угля на экспорт на 1,9% или на 3,9 тыс. тонн.

Крупнейшими государственными предприятиями, работающими в настоящее время по прямым экспортным контрактам с нерезидентами, являются ГП «Свердловантрацит» и ГП «Ровенькиантрацит». Украина экспортирует угольную продукцию в Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию, Молдову, Турцию, Россию, Грузию, Испанию, Италию.