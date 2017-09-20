Коболев объяснил, почему Кабмин должен расширить полномочия набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины должен передать наблюдательному совету Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" полномочия по утверждению важнейших документов и назначению топ-менеджеров госхолдинга для того, чтобы новый состав этого совета мог эффективно выполнять свои функции.

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Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время пресс-конференции, которая была посвящена обсуждению отставки трех независимых членов набсовета.

"Критически важно завершить выполнение плана корпоративного управления, который был утвержден несколько лет назад… Главный момент этого плана – это передача полномочий от правительства органу корпоративного управления (наблюдательному совету) для того, чтобы предоставить возможность этому органу работать по западным стандартам", - сказал он, добавив, что Кабмин должен передать полномочия по утверждению финансовых планов, стратегии компании, а также по назначению членов правления холдинга.

По словам Коболева, важно сделать формирование цены на газ (в том числе и для населения) независимым от политического вмешательства.

"Необходима деполитизация цены и создание реальной конкуренции", - заявил глава правления "Нафтогаза".

По мнению Коболева, новый состав наблюдательного совета необходимо формировать только после выполнения перечисленных выше условий, поскольку новые члены без переданных полномочий не смогут выполнять поставленных перед ними задач.