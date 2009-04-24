Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках в четверг повысились на фоне ослабления курса доллара к основным мировым валютам, сообщает РИА Новости..

По мнению экспертов, слабый доллар вынуждает инвесторов покупать больше нефти в качестве защиты от инфляционных рисков.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,30 доллара - до 50,11 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,77доллара - до 49,62 доллара за баррель.