Цены на нефть снижаются после достижения 6-месячного максимума

На мировых торгах в четверг, 21 сентября, цены на нефть снижаются после достижения максимума с весны 2017 года.

Согласно данным с биржевых торгов, стоимость нефти марки Brent упала на 0,24% - до 56,14 доллара за баррель, марки WTI - на 0,13%, до 50,61 доллара за баррель.

В среду, 20 сентября, цена нефти поднялась по максимума с 13 апреля - стоимость Brent превысила 56 долларов за баррель, WTI - 51 доллар. Это произошло на фоне заявлений ОПЕК, что срок действия венского соглашения по сокращению добычи будет продолжен.

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