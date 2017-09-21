Коболев рассказал, как назревала отставка набсовета "Нафтогаза"

Вопросы увольнения руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива и назначения нового главы компании поляка Павла Станчака вызвали сложные дискуссии между правительством, руководством "Нафтогаза" и набсоветом. Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет издание "Новое время".

"И у правительства, и у нас были сложные дискуссии с набсоветом по нескольким вопросам. Это нормально. Набсовет не должен быть ни руками правительства, ни представлять интересы менеджмента. Это в корне противоречило бы принципам реформы корпоративного управления. Набсовет представляет в первую очередь интересы компании", - сказал Коболев, комментируя информацию о том, что некоторыми решениями набсовета были недовольны первый вице-премьер Степан Кубив и вице-премьер Владимир Кистион.

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"Одно из таких решений — увольнение руководителя "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Наша служба безопасности передала внутреннему аудитматериалы, которые четко указывают на действия в интересах не "Укртрансгаза", а третьих лиц. С точки зрения западных стандартов управления это коррупция. Набсовет несколько месяцев внимательно изучал это решение и в итоге согласовал увольнение. В результате мы видим, что господин Прокопив становится замминистра энергетики, ему поручают заниматься завершением реформы рынка газа, разделением Нафтогаза на несколько компаний, переговорами с МВФ о цене на газ. Успехи во всех этих направлениях нам всем, в принципе, хорошо известны и очевидны", - отметил Коболев.

Он также рассказал и о некоторых других решениях "Нафтогаза", которыми был недоволен Кабмин.

"Я знаю, что негативную реакцию вызвало согласование набсоветом назначения нового главы "Укртрансгаза" поляка Павла Станчака. К слову, СБУ до сих пор блокирует его работу на должности главы компании. По закону Украины, открывать секретный отдел в организации, руководитель которой не имеет доступа к гостайне, нельзя. У него доступа нет. А значит, если сейчас он приступит к исполнению обязанностей, нас могут обвинить в серьезном уголовном преступлении", - рассказал Коболев.

"Еще один пример. Набсовет утвердил финансовый план и стратегию компании. А правительство не то что автоматически не принимает, а практически заново начинает что-то рассматривать — это вызывает вопросы", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Коболев объяснил, почему Кабмин должен расширить полномочия набсовета "Нафтогаза". По его словам, важно сделать формирование цены на газ (в том числе и для населения) независимым от политического вмешательства.