ГПУ расследует, почему Фирташ до сих пор не платит за распределительные сети – Коболев

Генеральная прокуратура сейчас расследует конкретные факты того, почему группа олигарха Дмитрия Фирташа до сих пор не платит за распределительные сети.

Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Насколько нам известно, Генеральная прокуратура сейчас расследует конкретные факты того, почему группа Фирташа до сих пор не платит за распределительные сети. Есть закон 2015-го года, который четко говорит о том, что частные компании — а у Фирташа частные компании — должны платить за использование государственных сетей. Никаких дополнительных действий от парламента не требуется. Закон прямо говорит о том, что они должны платить», – заявил Коболев.

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По его словам, недавно был восстановлен контроль над одним из облгазов – Кировоградгазом.

Он отметил, что НАК «Нафтогаз» подала правительству предложение о том, как платить за распределительные сети, причем без повышения тарифа для конечного потребителя.

«Если один облгаз сможет платить, то, наверное, такая возможность найдется и у остальных», – подчеркнул Коболев.

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