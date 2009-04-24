Татарстан вывел инвестицию из «Укртатнафты» - юрист ЗАО

Совместное предприятие ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг, Полтавская обл.) официально заявляет о выведении татарскими акционерами их взноса из уставного фонда СП, сообщил начальник юридического отдела «Укртатнафты» Валерий Корнеляк.

«Предметом инвестиций в уставный фонд СП были акции ОАО «Татнефтепром» в размере 73% уставного фонда данного ОАО. Однако, в соответствии с решениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.09.2008г. и 11-ого Арбитражного Апелляционного суда Республики Татарстан от 24.11.2008 г. внесенные в уставный фонд «Укртатнафты» акции ОАО «Татнефтпром» были арестованы по иску ООО «Сувар-Казань». А согласно постановлению Федерального Арбитражного суда Поволжского округа РФ от 19.03.2009 г. 73% акций ОАО «Татнефтепром» списаны с баланса «Укртатнафты» в пользу ООО «Сувар-Казань», которое аффилировано с татарскими акционерами «Укртатнафты». Таким образом, взноса «Татнефти» в уставный капитал ЗАО «Укртатнафта» больше не существует, он в полном объеме выведен в пользу татарских акционеров «Укртатнафты»» - заявил В.Корнеляк.

Согласно действующему законодательству Украины выведение участником совместного предприятия своего взноса в данное СП автоматически ведет к ликвидации этого предприятия.

В свою очередь, 22 апреля министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявил, что Минтопэнерго выступает против ликвидации ЗАО «Укртатнафта». «В сегодняшней ситуации мы выступаем против ликвидации «Укртатнафты», но все будет зависеть от того, какое решение примет суд», - сказал он.

Как сообщалось, в сентябре 2008 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины вынес решение о ликвидации ЗАО «Укртатнафта». ОАО «Татнефть» обжаловало это решение в апелляционной инстанции. Принявший к рассмотрению апелляцию «Татнефти» Апелляционный хозяйственный суд Киева 16 апреля 2009 года объявил перерыв в деле о ликвидации ЗАО «Укртатнафта» до 28 апреля - для более детального изучения судебных материалов и позиций сторон.