НАК “ЭКУ» возлавила Набсовет "Винницаоблэнерго"

ОАО "АК "Винницаоблэнерго" назначило глав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

На основании решения заседания Наблюдательного совета ОАО "АК "Винницаоблэнерго" от 22 апреля на должность главы Набсовета компании до момента отзыва его общим собранием акционеров назначен Сергей СЕРДЮК (владеет 0,00003% акций), который занимает должность первого вице-президента НАК "Энергетическая компания Украины".

По решению Ревизионной комиссии ОАО „АК "Винницаоблэнерго” от 22 апреля на должность главы Ревкомиссии облэнерго назначена Наталия ПАЛИЙЧУК (владеет 0,00003% акций), которая занимает должность главного специалиста-бухгалтера отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности НАК "Энергетическая компания Украины".

Справка УНИАН. ОАО „АК Винницаоблэнерго” является доминирующей энергораспределительной компанией в Винницкой области.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежит 75% акций компании, 17,66% владеет ООО «КУА «Сварог Эссет Менеджмент» (Седьмой).

Предприятие поставляет электроэнергию 12 тыс. юридических и 750 тыс. бытовых потребителей.

В 2008 году "Винницаоблэнерго" увеличило чистую прибыль в 6,4 раза по сравнению с 2007 годом – до 30,110 млн. грн.