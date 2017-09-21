Коболев: Реформа "Нафтогаза" грозит стать огромным ударом для Фирташа - вскроются старые грехи

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что реформа ведомства грозит стать огромным ударом для олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом он заявил в интервью журналу "Новое время".

По его мнению, причина блокирования работы набсовета в том, что корпоративная реформа Нафтогаза начала давать реальный результат.

"Она показала, что даже в том незавершенном варианте, который есть у нас, она уже обеспечила какую-то степень изолированности компании от политического вмешательства. Компании группы стали работать на выполнение своих операционных целей, а не на обеспечение интересов третьих лиц. Мы закупаем газ у многих поставщиков, а не у одного, как раньше. Они конкурируют, и у нас минимальная возможная цена. Укргаздобыча вкладывает деньги в добычу и наращивает объемы. Укртрансгаз прокачивает рекордные объемы газа и предлагает новые услуги. В итоге компания стала прибыльной впервые за пять лет. Государство получает деньги в бюджет, а не тратит их на закрытие дефицита в Нафтогазе. Это в принципе большая проблема для разных олигархических групп, для той же группы Фирташа. Из госбюджета вывести деньги намного сложнее, чем из госкомпании при старой структуре корпоративного управления", - заявил Коболев.

Он отметил, что это станет ударом для Фирташа по той причине, что эта группа раньше контролировала всю газовую вертикаль.

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"Поставки газа из России сначала напрямую через RosUkrEnergo, а затем через Ostсhem. Они контролировали Укртрансгаз через свой менеджмент. Сергей Винокуров — топ-менеджер Фирташа, который управлял его химическими заводами. Дальше они контролировали облгазы и, соответственно, поставки газа, то есть реализацию газа населению. А также химические заводы. На них они гипотетически могли поставлять дешевый газ, который де-юре поставлялся населению по льготной цене. Химические удобрения продавались на экспорт через свою же трейдинговую компанию на Кипре, где и оседала вся прибыль", - заявил он.

По словам Коболева, Фирташ был нужен России, потому что помогал им контролировать газовый сектор Украины. он добавил, что тот же залог за Фирташа в сто двадцать с чем-то миллионов долларов внес российский бизнесмен.

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"Мы все прекрасно понимаем, что он не мог внести такую сумму без согласования с Путиным. Это была схема колониальной политики, благодаря которой удавалось контролировать украинскую коррумпированную власть. Не в последнюю очередь посредством средств массовой информации, в частности телеканала Интер, и значительной части депутатов в парламенте. И потерять сейчас все это - огромный удар и для группы Фирташа, и для России. Причем речь не только о будущем, ведь сейчас вскроются и старые грехи", - подытожил Коболев.

Ранее Коболев также сообщил, что Генеральная прокуратура сейчас расследует конкретные факты того, почему группа олигарха Дмитрия Фирташа до сих пор не платит за распределительные сети.

Полный текст интервью с Андреем Коболевым читайте в свежем номере журнала «Новое время».