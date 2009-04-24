Луганские тепловики сократили потребление газа более чем на треть

Тепловики Луганской области в отопительном сезоне 2008/2009 более чем на треть сократили потребление газа за счет оптимизации схем центрального отопления населенных пунктов области и приведения мощностей котельных к фактическим нагрузкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления ЖКХ облгосадминистрации Сергей МАХУРЕНКО в ходе заседания коллегии управления.

По его словам, это также позволило вывести из эксплуатации 12 нерентабельных котельных и ликвидировать 4 коммунальных теплоснабжающих предприятия.

Кроме того, в 2008 году реконструирована система центрального отопления квартала Солнечный в Луганске, произведен капремонт 2-х котельных в Первомайске, двух – в Лисичанске, четырех – в Алчевске, одной – в Кременной. На пяти котельных Антрацитовского теплокоммунэнерго и одной в Свердловске установлено новое оборудование. Отремонтированы теплосети в Луганске, Алчевске, Стаханове, Красном Луче, Кировске, Краснодоне, Рубежном, Северодонецке. Всего отремонтировано и заменено 11 км теплотрасс, 44 насосных агрегата и 28 отопительных котлов. В целом на эти цели использовано 35,5 млн. грн.

В то же время более половины котельных области превысили срок эксплуатации в 20 лет, на трети эксплуатируются малоэффективные котлы. Полностью самортизированы 47% теплосетей. Поэтому потери теплоэнергии составляют более 12%, отметил начальник главного управления ЖКХ.