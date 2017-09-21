Скандал с набсоветом "Нафтогаза": Коболев рассказал об угрожающих вызовах

Есть существенный риск, что отсутствие набсовета может заблокировать любое цивилизованное кредитование компании. Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет издание "Новое время".

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"И дело не только в том, что Европейский банк реконструкции и развития поддерживает реформу и что это условие кредитного договора. Учитывая историю Нафтогаза до 2014 года, любой кредитор захочет быть уверенным, что эти средства пойдут на правильные цели, что не будут куплены очередные вышки Бойко. Независимые директора ушли с очень откровенными формулировками", - сообщил глава "Нафтогаза".

Коболев отметил, что в такой ситуации кредиторы будут не готовы продолжать кредитование. Как минимум до восстановления независимого набсовета, отобранного на прозрачном конкурсе, соответствующего западным стандартам.

"Пока набсовета нет, его функции исполняет акционер, то есть Кабинет министров. Это кадровые решения, любые внутренние проверки, внесение изменений в уставы дочерних компаний. Это также касается одобрения определенных сделок. Мы планировали выпуск облигаций. С набсоветом мы обязаны согласовывать крупные закупки дочерних компаний - те, что выше полумиллиарда гривен. По этим вопросам теперь необходимо будет получать решение правительства", - подчеркнул он.