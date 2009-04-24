На ЧАЭС новый комплекс по обращению с твердыми РАО

Компания Nukem Technologies GmbH (Германия) передала в эксплуатацию ГСП «Чернобыльская атомная электростанция» промышленный комплекс по обращению с твердыми радиоактивными отходами (ПКОТРО).

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия комплекса приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА и глава представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Стоимость комплекса составляет 47 млн. евро, из которых 43,5 млн. евро были профинансированы Еврокомиссией, еще около 3,5 млн. евро – выделены из госбюджета Украины.

Строительство комплекса велось с 2001 года.

Справка УНИАН. В Промышленный комплекс по обращению с твердыми радиоактивными отходами (ПКОТРО) объединены три объекта по обращению с твердыми радиоактивными отходами, замкнутые в единый технологический цикл.

ПКОТРО предназначен для приемки, переработки и/или захоронения ТРО, накопленных за время эксплуатации и образовавшихся в процессе снятия с эксплуатации ЧАЭС, а также эксплуатационных РАО объекта "Укрытие".

Лот 1: установка по извлечению твердых радиоактивных отходов всех категорий из существующего хранилища твердых отходов (УИТО).

Производительность - извлечение 3 м³ РАО в день, срок службы - 30 лет.

Лот 2: завод по сортировке твердых радиоактивных отходов всех категорий и переработке низко- и среднеактивных твердых отходов (ЗПТРО).

Производительность - 20 м³ необработанных отходов в день, производительность установки сжигания - 50 кг/час (ТРО), 10 кг/час (ЖРО), производительность установки цементирования - 10 м³ в день, установка упаковки НСА-ДЖО и ВАО - 1,5 м³ в день, емкость временного хранилища НСА-ДЖО и ВАО - 3500 м³, срок службы - 30 лет.

Лот 3: специально оборудованное приповерхностное хранилище низкосреднеактивных короткоживущих твердых отходов (СОПХТРО).

Емкость – 55 000 м³ упаковок с отходами, срок эксплуатации оборудования на этапе заполнения - 30 лет, период государственного контроля законсервированного хранилища - 300 лет.

Первые два лота построены на промплощадке Чернобыльской АЭС, лот 3 - на площадке комплекса "Вектор" в зоне отчуждения.

Проектирование и строительство промышленного комплекса по обращению с твердыми радиоактивными отходами финансировалось Европейской Комиссией и Украиной.