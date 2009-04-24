Облгазы пытаются приватизировать иностранные посредники

Служба безопасности Украины призывает правительство предотвратить приватизацию иностранными посредниками 20 облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня в Киеве в интервью журналистам.

«Вчера от СБУ пошло письмо премьер-министру Украины о том, как иностранные посредники пытаются приватизировать, пытаются действовать вопреки экономическим интересам Украины в облгазах», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, в этом письме перечисляются около двух десятков облгазов.

«Кабинету Министров Украины предоставлена серьезная информация для того, чтобы правительство на упреждение защитило интересы государства и наши с вами интересы как потребителей газа», - добавил председатель СБУ.

При этом он отметил, что оплата за газ осуществляется, «но через такие структуры, которые полурейдерским путем присутствуют в облгазах». “Проплаты остаются у них, а долги остаются в государстве, на государственном бюджете. Чтобы сломать эту схему, СБУ помогает правительству», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.