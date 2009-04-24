«Тернопольгаз» увеличил прибыль в 100 раз

ОАО по газоснабжению и газификации «Тернопольгаз» закончило первый квартал 2009 года с чистой прибылью 1,769 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 17 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в первом квартале «Тернопольгаз» увеличил чистый доход на 68%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 143,507 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 67,8% - до 174,928 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Тернопольгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Тернопольской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 1 января 2006 года 25,708% акций «Тернопольгаза» владела НАК «Нафтогаз Украины», 42,889% - ООО «Промтехресурс Украина» (г. Тернополь).

В 2008 году «Тернопольгаз» увеличил чистый убыток в 2,7 раза, по сравнению с 2007 годом, до 25,281 млн. грн.