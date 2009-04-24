Королевская выступает за снижение подоходного налога для шахтеров

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ выступает за уменьшение подоходного налога для шахтеров с 15 до 10%.

Об этом она заявила в ходе видео-чата для сайта Полемика.

По ее словам, для этого необходимо внести поправки в закон о престижности шахтерского труда.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что ряд народных депутатов Украины зарегистрировали соответствующий законопроект, в феврале он был принят в первом чтении. С просьбой обратить особое внимание на данный закон и принять его в ближайшее время Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и к председателю фракции БЮТ.

Глава комитета заявила, что будет «настаивать на том, чтобы закон был принят в мае». «Только после этого мы сможем изменить подоходный налог», - объяснила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «такой поддержки, которая была выделена угольной отрасли в 2008 году, не было ни за один предыдущий год». В этом году, несмотря на финансовый кризис и проблемы с экспортом угольной продукции, зарплаты горнякам государственных шахт выплачиваются вовремя.

Справка УНИАН. Закон о престижности шахтерского труда был принят 2 сентября 2008 г. Законом депутаты ввели ряд льгот для шахтеров и их семей.