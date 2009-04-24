Цены на бензин в Украине не изменились

С 17 по 24 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 17 по 24 апреля 2009 года средние по Украине розничные цены на бензин А-76 сохранились на уровне 5,18 грн./л, на бензин А-92 – 5,59 грн./л, на бензин А-95 – 5,79 грн./л, на дизельное топливо – 5,30 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина ежегодно потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине компаний в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и «OilMarket». Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.