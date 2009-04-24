«Кременчуггаз» просит пересмотра тарифа

Руководство ОАО "Кременчуггаз" просит Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотреть тариф для предприятия на транспортировку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам исполняющий обязанности председателя правления ОАО "Кременчуггаз" Богдан АКСЕНЕНКО.

По его словам, с просьбой о пересмотре тарифа компания обращается к НКРЭ с февраля текущего года.

«Мы – монополист, и для каждого монополиста устанавливается тариф, который должен покрывать все необходимые затраты предприятия, в том числе зарплату, газ на технологические потребности, матзатраты, налоги. Тариф устанавливает НКРЭ. Мы постоянно должны им предоставлять информацию, хватает нам тарифа или нет. По идее, если сильно падает транспортировка, они обязаны его пересматривать. На сегодня этот вопрос еще не решен», – сказал Б.АКСЕНЕНКО.

По его информации, сегодня у "Кременчуггаза" тариф на транспортировку составляет 40 грн. 60 коп. без НДС за 1000 кубометров. «Мы рассчитали 86 грн., у нас более чем в два раза дефицит тарифа", – сказал Б.АКСЕНЕНКО.

По его словам, у ОАО "Кременчуггаз" падение объемов транспортировки газа для промпредприятий составляет 60%.

Справка УНИАН. ОАО по газоснабжению и газификации "Кременчуггаз" (Кременчуг, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Кременчуге Полтавской области.

51% акций "Кременчуггаза" владеет НАК "Нафтогаз Украины", номинальными держателями 27,973% является АКБ "Трансбанк" (Киев), 13,309% – ОАО "Межрегиональный фондовый союз" (Киев).

В 2008 году ОАО «Кременчуггаз» сократил чистый убыток на 79,6% по сравнению с 2007 годом – до 0,810 млн. грн.