"Энергорынок" снова запретил производство на Кременчугской ТЭЦ

Государственное предприятие "Энергорынок" снова запретило производство электроэнергии на Кременчугской ТЭЦ, что может привести к остановке "Укртатнафты" и лишению города горячей воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на аппаратном совещании вице-мэр Кременчуга Николай ПОРИЦКИЙ.

По его словам, ГП "Энергорынок" сегодня прислало на ТЭЦ факсограмму с требованием прекращения выработки электроэнергии.

"Такую факсограмму мы получили на той неделе, однако договорились и отстояли ТЭЦ. Теперь снова. Это означает, что город останется без горячей воды", - сказал Н.ПОРИЦКИЙ.

По его словам, сегодня в Киев выехали представители "Полтаваоблэнерго" и "Укртатнафты", чтобы урегулировать данный вопрос.

Как отмечают городские власти, в результате запрета ГП "Энергорынок" на производство электроэнергии Кременчугской ТЭЦ возможна остановка ЗАО "Укртатнафта".

Как сообщалось, 17 апреля мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ заявил: "Если ТЭЦ не сможет производить электроэнергию, то она не сможет производить и тепло и горячую воду, значит, не сможет производить и пар, который необходим для работы "Укртатнафты". Завод может остановиться".

В ГП `Энергорынок` заявляют, что запрет на производство Кременчугской ТЭЦ электроэнергии связан с переизбытком производства электроэнергии в Украине.

Напомним, Государственное предприятие «Энергорынок» 17 апреля уже запрещало производство электроэнергии на Кременчугской ТЭЦ, которую арендует ОАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. Кременчугская ТЭЦ ОАО «Полтаваоблэнерго» является одним из лидирующих промышленных предприятий Украины, которые вырабатывают электрическую и тепловую энергию, используя химическую энергию органического топлива. Назначение ТЭЦ – выработка электрической энергии (электрическая мощность – 255 МВт), которая передается через распределительные сети в энергосистему и к потребителям, а также тепловой энергии в виде перегретого пара и сетевой воды, используемой для теплоснабжения северного промышленного узла и города Кременчуга. Тепловую мощность станции обеспечивают 4 паровых котла типа ТГМ-84 производительностью 420 т/ч и два водогрейных котла. Электрическая мощность обеспечивается из четырех турбогенераторов с общей электрической мощностью 255 МВт.

Кременчугская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией, горячей водой и отоплением часть Кременчуга и ряд промпредприятий.