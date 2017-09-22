Пир во время чумы: "Газпром" потратит на свое 25-летие более четверти миллиона долларов

«Газпром» потратит на подготовку и проведение празднования своего 25-летия в Кремле 15,169 млн руб. (257,622 тыс. долл. 1 доллар - 58 руб.), передает "Газета.RU".

Празднование пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 16 февраля 2018 года.

Уточняется, что ПАО «Газпром» планирует заключить договор на оказание комплекса услуг с единственным поставщиком.

Других подробностей в документах нет.

Читайте такжеВ Еврокомиссии вновь заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" ЕС не нужен«Газпром» на празднование своего 20-летия потратил более 55 млн рублей. Премиальный фонд для сотрудников тогда составил 1 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль «Газпрома» во втором квартале 2017 года рухнула до 47,9 миллиарда рублей в годовом выражении из-за убытков от курсовых разниц, оказавшись ниже прогноза аналитиков, которые ождали 50,2 миллиарда рублей.

Годом ранее прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности составила 244,9 миллиарда рублей.

В отчете компании говорится, что выручка «Газпрома» во втором квартале 2017 года выросла до 1,4 триллиона рублей с 1,3 триллиона рублей во втором квартале 2016 года.