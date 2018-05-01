Транзитные риски "газового" скандала

Украина, как никогда приблизившись в поставленной цели – сохранить транзит газа через свою газотранспортную систему в полном объеме после завершения действия контракта с «Газпромом» в 2019 году и, несмотря на вероятность реализации Россией обходных трубопроводов «Северного потока-2» и «Турецкого потока», сейчас рискует остаться у разбитого корыта.

Речь идет о планах переноса пунктов приема-передачи транзитного газа с восточной на западную границу Украины. По сути, это означает для нашей страны перестать быть зависимой от «Газпрома» в вопросах транзита.

«Если это случится, то именно покупатель будет определять путь транзита и место покупки. И тогда, будет или нет реализован проект «Северный поток-2», уже не будет иметь значения. Судя по заверению ЕС о заинтересованности в том, чтобы наша страна оставалась основным транзитером российского газа, Киев сможет договориться по этому вопросу с европейскими трейдерами. Это – экономическая составляющая, и наша ГТС по умолчанию сильнее российских дорогостоящих проектов, так как украинская газотранспортная система давно и безотказно работает и не требует гигантских вложений, как, к примеру, «Северный поток-2»», - пояснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

На сегодня вопрос подписания нового контракта на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» находится в подвешенном состоянии. Действующее соглашение заканчивается в 2019 году. К этому времени «Газпром» планирует построить два обходных трубопровода - «Северный поток-2» и «Турецкий поток» мощностью свыше 86 миллиардов кубометров газа в год. Через Украину в Европу сейчас поставляется около 80 миллиардов кубометров газа (пропускная мощность ГТС – 120 миллиардов кубометров).

В «Газпроме» не исключают, что минимальный объем топлива все же будет идти через Украину, но он составит от 10 до 15 миллиардов кубометров. Для нашей страны это означает потерю статуса основного транзитера энергоносителя в Европу и убытки в размере 2 миллиардов долларов в год.

Поэтому перенос пунктов приема газа имеет стратегическое значение для нашей страны. С этой инициативой Украина выступила в 2014 году. В заявлениях представителей Еврокомиссии тогда прозвучали одобрительные нотки: мол, предложение дельное, но оно корпоративное: компании сами должны решать этот вопрос. И диалог на этом прекратился.

Основные причины: во-первых, сделало свою дело категорическое неприятие транзитных изменений Россией – при таком раскладе «Газпром» бы потерял контроль транзита, который является для него механизмом оперативного давления на страну-покупателя. Во-вторых, европейские компании усмотрели в этом нововведении некие риски - сейчас ответственность за транзит полностью лежит на «Газпроме», а в случае переноса пунктов приема на восточную границу все возможные проблемы лягут на их плечи.

Но сейчас ситуация изменилась. В желании притеснить Россию на европейском газовом рынке, Еврокомиссия выдвинула конкретные предложения относительно сохранении транзита газа через Украину, а именно – переноса пунктов приема газа.

Их озвучил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович в ходе Ялтинской конференции в Киеве. Это - разделение национального нефтегазового холдинга «Нафтогаза» с выводом из его состава ГТС, а также привлечение европейской компании к управлению украинской газотранспортной системой.

«В 2014 году европейцы конкретно сказали нам нет, просто завуалировали это дипломатическим языком. Россия тогда была категорически против такого предложения. Но сейчас у нас появился шанс достичь цели – завести в управление ГТС европейских операторов, чем создать интерес для Европы к переносу пунктов приема газа. Если мы этого не сделаем, то можем утратить транзит», - прокомментировал ситуацию Харченко.

Казалось бы, осталось выполнить перечисленное, что не является какой-то новинкой для Украины, – это соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС в плане внедрения Третьего энергопакета, а также выписано в законе о рынке газа, который является основой реформы энергосферы (действует с 1 октября 2015 года), и все получится. Но не тут-то было…

«Местные» разборки

В Украине разразился скандал, который может сорвать транзитные планы. 19 сентября пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что последние независимые члены наблюдательного совета НАК Маркус Ричардс и Пол Уорвик, которые в 2016 году были назначены как победители конкурса на руководителей особо важных для экономики предприятий страны вместе с Чарльзом Проктором, подали в отставку. Свое решение они связывают «со свертыванием реформ со стороны украинского правительства». До этого с поста главы Набсовета ушли экс-заместитель главы Минэкономразвития Юлия Ковалив и член Набсовета Чарльз Проктор. То есть, фактически Набсовета нет, единственным его членом остается экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Поэтому пока функции наблюдательного совета будет исполнять главный акционер - Кабинет министров.

Обеспокоенность ситуацией сразу же выразили в посольствах США и Великобритании. По их убеждению, происходящее может привести к тому, что реформа газового рынка заморозится, что не соответствует обязательствам, взятым на себя украинским правительством.

Обрисовал вероятные результаты скандала и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, отставка независимых членов наблюдательного совета НАК создает риски, в частности, для дальнейшего получения холдингом дешевого кредитного ресурса от международных банков, а также для сохранения транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом».

Харченко также считает, что скандал вокруг «Нафтогаза» может помешать Украине добиться транзитной цели - перенести пункты приема гага на восточную границу и, соответственно, максимально снизить вероятность реализации Россией «Северного потока-2».

«Независимые члены Набсовета «Нафтогаза», ушедшие в отставку, вербализировали на публику комплекс проблем. Теперь все международные партнеры Украины – от МВФ и ЕБРР до Европейского энергосообщества и британского правительства - в один голос говорят, что реформа на газовом рынке полностью провалена. Такие действия правительства привели к падению имиджа страны, Украина теряет шансы внешнего финансирования, несмотря на успешное размещение еврооблигаций. Кроме того, о создании консорциума по управлению ГТС при таком положении вещей речь идти не может. То есть, шанс правильно выделить ГТС из состава «Нафтогаза» для приведения рынка в соответствие с европейскими принципами может быть утрачен. А без этого решить главную задачу транзита – перенести пункты приемки газа на восточную границу – не представляется возможным», - подчеркнул Харченко.

По его словам, чтобы транзит остался «жив», нужно создать консорциум на базе выделенной из состава «Нафтогаза» ГТС, но вряд ли в такой ситуации европейские партнеры заинтересуются сотрудничеством.

«На сегодняшний день правительство в лице вице-премьера Владимира Кистиона и пролоббированного им заместителя министра энергетики Игоря Прокопьева, которого сначала снимают с должности по подозрению в коррупции, но сразу же назначают замминистра, и, по большому счету, министра Игоря Насалика, который занимает очень странную позицию, делает все, чтобы подобное не состоялось. Можно по-разному их действия квалифицировать, к примеру, как непрофессионализм, но, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности», - сказал эксперт.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что никакой взаимосвязи между скандалом и транзитными планами Украины нет.

«Есть Набсовет в «Нафтогазе» или нет, нам нужно продолжать реализацию инициативы по переносу пунктов приема газа на восточную границу. Это – параллельные процессы, не связанные между собой. Чтобы достичь цели нужно решить вопрос разделения НАК и окончательно внедрить в стране Третий энергетический пакет ЕС. А для этого все готово – закон принят, как и сетевые кодексы, вся нормативная база разработана», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо выделить из состава «Нафтогаза» магистральный газопровод, с привлечением к процессу европейских партнеров. «Но до сих пор нет конкретной западной компании, которая готова к сотрудничеству в этой сфере. Вот над этим нужно работать. А скандал – некий формальный повод, чтобы сорвать процесс», - сказал Землянский.

Чего ждать от России

Что касается позиции России, то на ее легкое согласие изменить схему пунктов продажи-покупки газа не стоит надеяться.

Правда, «Газпром» и сам пытался внедрить подобную схему, но только под «Северный поток». К примеру, участники проекта E.On (теперь Uniper) и GDF Suez (теперь Engie) подписали новые контракты, где пункт сдачи был изменен на границу Германии (Грайфсвальд) или Франции. Но тогда изменения произошли до вступления в силу Третьего энергопакета ЕС. С тех пор Еврокомиссия настаивает на отказе от долгосрочных контрактов на поставку газа.

А в начале 2017 года «Газпром» начал переговоры с итальянской Eni о поставках газа по «Турецкому потоку», что может существенно изменить географию пунктов приема топлива.

Эксперты не исключают, что российский монополист может пойти на изменение транзитной схемы в отношении Украины, пока затягивает рассмотрение вопроса, ожидая решения Стокгольмского арбитража по транзиту. Вердикт может быть вынесен уже в ноябре 2017 года.

Таким образом, время до 2020 года реализовать перенос пунктов приема газа на восточную границу - есть, как есть и заинтересованность со стороны ЕС. Нужно только навести в энергосфере порядок.

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в кратчайшие сроки состав наблюдательного совета «Нафтогаза» совместно с международными партнерами будет обновлен. Он также гарантировал продолжение и ускорение «газовой» реформы.

Если обещания будут выполнены, то остается только надеяться на решительность европейских партнеров поддержать транзитные планы Украины. Но пока запрос УНИАН относительно возможности реализации переноса пунктов приема газа на восточную границу в Еврокомиссии прокомментировать отказались.

Нана Черная