Во спасение Энергоатома, или Минтопэнерго остудило пыл ТЭЦ

Минтопэнерго рекомендовало ТЭЦ на летний период вдвое снизить уровень выработки электроэнергии. И хотя это не «посадка в ноль», директивно спускавшаяся ранее, электроцентралям, для которых выработка электроэнергии является наиболее рентабельным видом деятельности, придется туго затянуть пояса.

Кризис: избыток энергии...

Падение промпроизводства и, как следствие, сокращение энергопотребления, что стало наиболее ощутимым в первом квартале текущего года, заставило энергетический сектор страны серьезно задуматься над своим переформатированием. От кризиса пострадали все - и тепловики, и «гидрики», но более всего - атомщики. Последним, помимо ежедневной диспетчерской «осадки» Укрэнерго, пришлось отправлять блоки в т.н. «холодный резерв» и весь зимний максимум проходить всего на 11 блоках из 15-ти.

В конце февраля т.г. премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе совещания с энергетиками, с учетом резонных жалоб атомщиков, дала поручение Минтопэнерго и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассмотреть возможность ограничения выработки тепловиками, чтобы дать возможность хоть как-то зарабатывать Энергоатому. Однако, инициатива утверждения минимального состава оборудования для ТЭС (т.е. перевода ТЭС на голодный паек по выработке) была успешно «прошлангована» на мартовском Совете Оптового рынка электроэнергии. И тогда внимание Минтопэнерго переключилось на наших «братьев меньших» – теплоэлектроцентрали и блок-станции, суммарный потенциал которых 1200 МВт в случае их полной остановки теоретически давал бы возможность поднять хотя бы один атомный блок.

Позиционная война

«Внимание» не прошло бесследно… 14 апреля, аккурат за день до традиционной даты окончания отопительного сезона в стране, диспетчерская служба Укрэнерго дала команду ТЭЦ и блок-станциям к утру 15 апреля опустить свою электрическую мощность до минимального уровня. Пользуясь нормативной неопределенностью самого понятия «минимальный уровень электрической мощности» применительно к ТЭЦ и невнятностью команды оператора, большинство электроцентралей откровенно проигнорировали приказ и продолжали давать стране ток.

16 апреля разозленная не на шутку диспетчерская служба Укрэнерго, получив соответствующее указание Энергорынка отправила ТЭЦ команду полной «посадки в ноль», которая была, как и предыдущая, практически просаботирована большинством ТЭЦ. И если практически все блок-станции, как говорится, сдались без боя и потушили котлы, то крупные ТЭЦ, заручившись поддержкой мэрий и апеллируя к непредсказуемым социальным последствиям невыполнения взятых на себя обязательств по поставке промышленного пара на промпредприятия, решили вступить с оператором в позиционную войну.

Ассоциация «УкрТЭЦ» мгновенно направила депеши на имя премьер-министра и министра топлива и энергетики Юрия Продана, в которых обстоятельно разъяснялось, почему нельзя полностью отключать электрическое оборудование электроцентралей. И стена дрогнула. Минтопэнерго уже 17 апреля было вынуждено отменить своим приказом директивы оператора о «посадке в ноль» до особого распоряжения министра.

Стоит отметить нелогичность действий министерства, которое сначала, корректируя прогнозный баланс выработки за март, не находит в нем места для ТЭЦ - по корректированному балансу ТЭЦ выбрали свою квоту на отпуск электроэнергии на рынок уже 16 апреля, а потому так легко сдается под напором руководства электроцентралей (как поговаривают в кулуарах Минтопэнерго, под напором ряда народных депутатов, которые за ними стоят).

Однако, в любом случае действия Минтопэнерго на первый взгляд являлись экономически оправданными: зачем Энергорынку электроэнергия теплоэлектроцентралей, стоимость которой на сегодня в среднем составляет 80 коп. за кВт, если МВт дешевой атомной мощности отправлен в резерв (тариф «Энергоатома» - 13,77 коп. за кВт/ч без НДС).

Черные жертвуют пешкой

Тем не менее, факт коллективного неповиновения ТЭЦ стал предметом рассмотрения на заседании НКРЭ 22 апреля. Комиссия больше для проформы оштрафовала наиболее ретивые ТЭЦ за вопиющее нарушение законодательства и лицензионных условий. Под штрафные санкции регулятора попали, в частности, ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), ООО «Правэкс-Брок», ОАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), а также ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ», которые суммарно были оштрафованы аж на 53 тыс. грн.

В тот же день в Минтопэнерго под председательством Ю.Продана состоялось совещание, на котором ведомство, регулятор, Энергорынок, Укрэнерго и ТЭЦ решали, как выйти из сложившейся ситуации. Компромиссом стало «добровольное» согласие электроцентралей, которые не могут полностью остановить работу из-за существующих обязательств по поставкам промышленного пара и особенностей работы теплофикационного оборудования, сократить выработку в летний период до минимального уровня. Грубо говоря, с понедельника для каждой ТЭЦ будет установлен лимит мощности, который гарантированно будет выкупаться рынком, а также строгий контроль диспетчерской службы оператора. Все, что будет вырабатываться свыше лимита, будет покупаться по мере необходимости и по цене порядка 12 копеек.

Более того, как сообщил директор ГП «Энергорынок» Анатолий Врублевский, указанный механизм ценового ограничения выработки планируется внести отдельным пунктом в договоры с электроцентралями. По его словам, объем электроэнергии, который будет гарантированно выкупаться у ТЭЦ по действующему тарифу, закрепят в ежемесячном дополнении к договору. При этом гарантированные объемы будут рассчитываться на основе планов выработки, доведенной ТЭЦ прогнозным балансом, который ежемесячно утверждается Минтопэнерго.

«По сути, нас ломают через колено, а введение ограничения - это форма давления, направленная на искусственное сокращение выработки», - подчеркивает руководитель компании, владеющей рядом ТЭЦ в северной части Украины, отмечая при этом, что в любом случае ограничение выработки на ТЭЦ даст мизерный экономический эффект для поддержки атомной генерации в летний период.

А вот на объемах ремонтной кампании и выполнении инвестиционных обязательств это, безусловно, скажется, вследствие чего работа электроцентралей в следующий отопительный сезон будет достаточно сложной. ТЭЦ, работающим на угле, Минтопэнерго также предложило интересный вариант, мол, если хотите продать рынку больше электроэнергии, переходите на контракты с «Углем Украины», что, учитывая консервативность схем топливообеспечения этих ТЭЦ и низкую кондиционность товарной продукции госшахт, является, мягко говоря, неприемлемым.

«Для проформы ТЭЦ, конечно, могут направить письма в «Уголь Украины», но дальше разговоров дело не дойдет, максимум, что может из этого получиться - 1/10 доля в общем потоке поставок угольной продукции», - отмечает руководитель компании.

Пока же на ТЭЦ направлены рабочие группы Минтопэнерго, которые должны установить минимальный уровень электрической мощности, на которой будет позволено работать ТЭЦ по «здоровому» отпускному тарифу. Весь остальной тарифный жирок ТЭЦ, на который ранее закрывали глаза в Минтопэнерго в связи с дефицитом электроэнергии в летний период, будет все-таки срезан. И будет довольно забавно наблюдать, когда в преддверии следующего отопительного сезона Минтопэнерго будет показательно журить ТЭЦ за расхлябанность и низкий уровень подготовки к зимнему периоду. Впрочем, на фоне политических коллизий, может, зиму у нас и вовсе отменят…

Вячеслав Ржеутский (УНИАН)