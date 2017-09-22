Оккупанты готовят в Крыму новую реформу: полуостров лишат контроля за электросетями

В оккупированному Крыму готовится новая реформа энергетики: в ближайшее время все электросети полуострова могут перейти под контроль федеральных «Россетей». Они станут ключевым акционером нового АО «Крымэнерго», получив из российского бюджета на развитие актива до 9 млрд руб. в 2018–2020 годах.

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Как пишет «Коммерсантъ», эта схема создает для «Россетей» реальный риск попасть под западные санкции. Могут возникнуть и трудности с закупками импортной техники, с которыми уже столкнулись структуры «Ростеха», строящие на полуострове большую генерацию.

В Крыму будет создано АО «Крымэнерго», которое возьмет в управление все строящиеся и модернизируемые электросети полуострова, сейчас готовятся документы о регистрации, сообщил источник “Ъ” и подтвердили в Минэнерго. Основной сетевой инфраструктурой полуострова сейчас управляет ГУП «Крымэнерго» (принадлежит Минтопэнерго Крыма), в перспективе его объединят с АО. Основным акционером «Крымэнерго» станет госхолдинг «Россети» с долей до 75%.

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В раскрытой 18 сентября структуре федерального бюджета на 2018–2020 годы говорилось, что Минэнерго РФ предлагает внести в капитал «Россетей» до 9 млрд руб. из бюджета, назначение — ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности, 6 млрд руб. поступят уже в 2018 году, 2,87 млрд руб.— в 2019 году, 227,2 млн руб.— в 2020 году.

В Минэнерго рассказали, что все электросети, построенные в рамках ФЦП, а также сети ГУП «Крымэнерго» перейдут в казну РФ и после этого будут переведены на баланс АО «Крымэнерго». «Будет заключено акционерное соглашение между РФ и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО, предполагается, что доля республики составит 25% плюс 1 акцию», — пояснили “Ъ” в Минэнерго.

«Россети» до сих пор не афишировали планы мероприятия в оккупированный Крым.