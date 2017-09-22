"Энергоатом" начал переговоры с банком Barclays о кредитовании строительства двух энергоблоков ХАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» начала переговоры с международным банком Barclays об условиях кредитования завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС под залог контракта на экспорт электроэнергии со второго блока станции в страны Европейского Союза.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава «Энергоатома» Юрий Недашковский во время круглого стола, посвященного перспективам наращивания экспорта электроэнергии из Украины в ЕС.

«Мы ведем переговоры с банком Barclays для кредитования проекта по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС под залог нашего экспортного контракта в рамках проекта «Энергетический мост «Украина-ЕС», - сказал он, добавив, что компания составила экспортный контракт на приемлемых для банка условиях, что и позволило привлечь банк к обсуждению условий кредитования.

Также Недашковский отметил, что при оптимальном варианте развития событий "Энергоатом" планирует начать экспорт и достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС в конце 2020 – начале 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее «Энергоатом» представил свой проект «Энергомост «Украина – ЕС». В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Также Недашковский сообщал, что «Энергоатом» планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию третьего блока ожидается в 2025 году.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.