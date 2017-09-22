Проект "Энергетический мост "Украина – ЕС" - это первый шаг для создания энергетического хаба – "Энергоатом"

Проект «Энергетический мост «Украина – ЕС», который позволит Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» экспортировать в Польшу и Венгрию электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС, - это первый шаг для создания энергетического хаба на территории Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола, посвященного перспективам наращивания экспорта электроэнергии из Украины в ЕС, сообщил глава «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Этот проект – это будет первый шаг для создания энергетического хаба на западной территории Украины. Поскольку Европа будет иметь возможность экспортировать электроэнергию в Венгрию, Румынию и страны Балканского региона. То есть, этот проект – это не только мост между Украиной и ЕС, это также мост между севером и югом Европы, включая Балканы», - сказал он.

Глава компании заявил, что «Энергоатом» является сторонником синхронизации работы украинской энергосистемы с системой операторов энергосистем стран ЕС (ENTSO-E).

Недашковский отметил, что консорциум из трех ведущих европейских энергокомпаний - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеция), Polenergia International S.àr.l. (Люксембург) и EDF Trading Limited (Великобритания) планирует участвовать в реализации этого проекта и предложил «Энергоатому» (в качестве конкурентного преимущества по сравнению с другими потенциальными частными партнерами) инвестировать 255 млн евро в блоки АЭС и другое оборудование компании для того, чтобы Украина могла с уверенностью вывести на работу на экспорт второй блок Хмельницкой АЭС.

«Они предоставили коммерческое предложение на сумму 255 млн евро, за счет которых предусматривается строительство инфраструктуры, в частности, восстановление линии электропередач от Хмельницкой АЭС на подстанцию «Жешув», а также большие средства в увеличение мощности и эффективности работы блоков «Энергоатома» для того, чтобы компенсировать вывод одного энергоблока из энергосистемы Украины», - сообщил он, добавив, что на сегодня проводится экспертиза этого коммерческого предложения.

«Минэнергоугля уже предоставило позитивное заключение. Сейчас это предложение рассматривается в других органах. Ключевым в этом процессе органом будет Минэкономразвития», - сказал Недашковский.

Он также добавил, что это предложение будет участвовать в конкурсе, который должен состояться в будущем и в результате которого будет выбран частный партнер для «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, ранее «Энергоатом» представил свой проект «Энергомост «Украина – ЕС». В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Как отмечал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Также Недашковский сообщал, что «Энергоатом» планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию третьего блока ожидается в 2025 году.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.