Ющенко приветствует утверждение ТЭО ЕАНТК на базе «Одесса-Броды»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует достижение важного практического результата в рамках Краковской инициативы – утверждения Технико-экономического обоснования (ТЭО) Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды», которое состоялось 24 апреля 2009 года на Общем собрании акционеров СП «Сарматия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что данное решение является официальным подтверждением эффективности и коммерческой привлекательности маршрутов ЕАНТК.

“Сегодняшнее событие является очередным шагом в направлении реализации избранной Украиной стратегии на интеграцию в европейское сообщество в энергетической сфере”, - отметил В.ЮЩЕНКО, комментируя утверждение ТЭО.

Президент Украины также высказал убеждение, что утверждение обоснования позволит в ближайшее время провести презентацию проекта в Брюсселе, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению Европейской комиссии и международных инвестиций к его реализации.

Справка УНИАН. Технико-экономическое обоснование проекту Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В ТЭО проанализированы рыночные, технические и экономические аспекты реализации проекта, предоставлены рекомендации по его финансированию и структуре управления.

Выводы ТЭО ЕАНТК подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную способность проекта. Подтверждено наличие необходимых ресурсов Каспийской нефти (и спрос на нее в Европе), достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и Балтийские страны.

В частности, данные по запасам нефти в Каспийском регионе и прогнозы ее добычи подтверждают наличие значительных свободных углеводных ресурсов для проекта ЕАНТК. Так, по оценкам ТЭО, добыча нефти в упомянутом регионе до 2015 года должна вырасти на 100 млн. т в год, а в период до 2025 года - на 150 млн. т в год. Практически все отмеченные объемы будут экспортироваться. При этом начиная уже с 2013 года в регионе будет существовать дефицит свободных нефтетранспортных мощностей, которые могли бы обеспечить поставки дополнительных объемов нефти на внешние рынки. По оценкам экспертов, даже с учетом планов перестройки существующей и создания новой инфраструктуры (без учета ЕАНТК) для решения этой проблемы до 2025 года в Каспийском регионе необходимо будет построить новые мощности для транспортировки более 80 млн. т нефти в год. Это подтверждает, что проект ЕАНТК гармонично вписывается в планы развития Каспийского региона и будет обеспечен нефтяным ресурсом.

Дополнительно проект ЕАНТК будет способствовать решению проблемы разгрузки Босфорского пролива, через который на сегодня проходит единственный путь выведения нефти из акватории Черного моря. По прогнозам экспертов, если не будут созданы альтернативные маршруты, объемы транспортировки нефти через Босфорский пролив до 2020 года по сравнению с сегодняшним днем вырастут вдвое, что с учетом пропускной способности этой артерии приведет к существенному росту простаивания танкеров (и соответственно к подорожанию танкерных перевозок) или даже ее полного блокирования.

ТЭО также подтвердило наличие спроса на легкую Каспийскую нефть Европе. В первую очередь это обусловлено значительным падением добычи легкой нефти в Северном море вследствие истощения местных месторождений. По прогнозам, ее дефицит будет частично покрываться углеводным сырьем именно из Каспийского региона. Кроме того, исследование продемонстрировало преимущества частичного замещения тяжелых сортов нефти легкими при переработке. Использование смеси тяжелых и легких сортов углеводного сырья, подготовленных с учетом технических особенностей конкретных НПЗ и их производственной программы, позволяет нефтеперерабатывающим заводам получать большие выходы качественных нефтепродуктов, что в итоге покрывает затраты на закупку более дорогих легких сортов нефти. Это дает возможность разработчикам ТЭО сделать вывод о наличии спроса со стороны НПЗ, которые находятся на маршруте ЕАНТК, на легкую нефть из Каспийского региона в объеме не менее 30 млн. т в год. Объемы нефти, которые будут превышать отмеченный объем, будут транспортироваться через Гданский нефтопорт потребителям в акватории Балтийского моря и на внешние рынки.

ТЭО предусматривает поэтапную реализацию проекта ЕАНТК. На первом этапе предлагается организовать транспортировку от 5 до 10 млн. т каспийской нефти в год украинским, чешским и другим центральноевропейским потребителям исключительно с использованием имеющейся инфраструктуры. Нефть будет поставляться потребителям в Украине, Словакии и Чехии. Этот этап не будет требовать создания новой инфраструктуры и практически не нуждается в больших капиталовложениях. Расчетный тариф ЕАНТК на трассе до НПЗ в Кралупах (Чехия) меньше почти на 1 долл. США за баррель в сравнении с теперешним маршрутом (БТД - Триест - TAL - IKL).

Дальше ТЭО предусматривает поэтапное увеличение пропускной способности маршрута ЕАНТК в целом до 20, 30 и 40 млн. т за счет строительства новой инфраструктуры на всем маршруте от г. Баку до г. Гданск, в том числе нефтепровода «Броды - Адамова застава». Это предусматривает поэтапное привлечение инвестиций в объемах от 2 до 8 млрд. долларов США по ценам, которые применялись, например, при строительстве нефтепровода «Баку - Тбилиси - Джейхан».

Согласно рекомендациям разработчиков ТЭО, экономическую эффективность проекта можно дополнительно повысить путем предоставления налоговых льгот и ускорения его реализации. А сметную стоимость можно существенно уменьшить за счет оптимизации размещения конкретных заказов в странах - основателях Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматиа».