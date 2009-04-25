Ермилов: "Цены на энергоресурсы нужно поднять в 2–3 раза"

Государство должно постепенно поднять цены на энергоресурсы для населения в два-три раза, считает глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Сергей Ермилов. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в сегодняшнем номере "Зеркала недели".

«Идет перекрестное субсидирование населения за счет отраслей экономики, которые сегодня сами требуют поддержки. Государство не повышало цены на электроэнергию, тепло, природный газ для населения. А в действительности нужно поднять цены в два-три раза», — заявил Ермилов.

При этом он подчеркнул, что перед тем, как идти на такой шаг, необходимо определиться с реализацией программ по снижению потребления энергоресурсов и улучшению экологических показателей.

«В Европе это называется социально-ориентированной моделью энергетической политики, но к ней европейцы шли через иногда очень жесткие рыночные методы. Нам как раз и предстоит найти ту золотую середину, которая наконец уведет от социального популизма, но не допустит другой крайности — рыночного шока», — отметил он.

По его словам, этого можно достичь только при условии привлечения масштабных инвестиций в эффективную модернизацию. Так, в коммунальный сектор необходимо инвестировать около 30 млрд. долларов.

Кроме того, по мнению главы НАЭР, необходимо внести изменения в нормативную базу, начиная с пересмотров ГОСТов, норм, правил, чтобы при новых тарифах в цены закладывались другие нормативы и применялись современные технологии.