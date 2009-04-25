Ермилов: Выбросы тепловой энергетики можно сократить в 200 раз

Объемы выбросов тепловой энергетики можно сократить в 200 раз, если реализовать новую программу по модернизации тепловой энергетики. Об этом сообщил в интервью "Зеркалу недели" глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Сергей Ермилов (№ 15 (743) от 25 — 29 апреля 2009 г.).

«Мы сейчас договариваемся о полном пересмотре программы модернизации тепловой энергетики. Минтопэнерго с этим согласилось. Мы намерены отказаться от старого подхода, когда при так называемой модернизации теплового блока кпд оставалось на прежнем уровне, как и объемы вредных выбросов. Это как ремонт старого черно-белого телевизора, к которому уже и запасных деталей не выпускают», — рассказал он в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, прежде всего, необходимо оперативно приступить к строительству новых блоков ТЭС, так как один блок строится в среднем 4,5–5 лет.

«А нам их нужно около 20, причем каждый стоит 1 млрд. долларов. То есть программа обойдется в 20 млрд. долларов, но ее реализация позволит сократить вредные выбросы, повысить эффективность производства электроэнергии. И сразу выяснится, что ТЭС требуется не 30, а 20 млн. тонн, но качественного угля в год. Соответственно, потребуется реформа угольной отрасли», — подчеркнул он.

Ермилов отметил, что реализация программы по модернизации тепловой энергетики позволит сократить потребление угля на 10 млн. тонн в год. При этом выбросы снизятся примерно в 200 раз.

«Это, естественно, скажется на продолжительности жизни в нашей стране. Сегодня средняя продолжительность жизни составляет для мужчин в городе Днепродзержинске 47 лет, в Донецке — 61 год», — подчеркнул глава НАЭР.