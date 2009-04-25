Украина занимает последнее место в Европе по использованию энергии ветра

Украина занимает последнее место по использованию ветровой энергии в Европе, сообщил в интервью «Зеркалу недели» глава Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Сергей Ермилов ( № 15 (743) 25 — 29 апреля 2009 г.).

По его словам, на производство ветряков потрачено несколько сотен миллионов гривен, однако сегодня ни одного нормального ветряка мощностью хотя бы 1000 кВт в Украине нет.

«Нет ни купленного (а стоит он около 1 млн. долл.), ни произведенного у нас. Вместо этого производят абсолютно ненужные ветроагрегаты, которые через непродолжительное время ломаются и никакого эффекта не дают», — пояснил Ермилов.

В то же время, наземный потенциал ветровой энергетики равен почти двум атомным блокам, подчеркнул он. Сергей Ермилов убежден, что в Украине необходимо построить ветровую электростанцию и начать производство высокоэффективных ветроагрегатов на основе передовых технологий.

«Те же японцы готовы передать нам такие технологии. И не только японцы, а также датчане, испанцы. Как только мы заговорили о нереализованных подходах, многие вызвались нам помочь. К счастью, уже принят закон о «зеленом» тарифе, который тоже будет стимулировать внедрение современных технологий в производство электроэнергии», — отметил глава НАЭР.