Период безопасной эксплуатации саркофага закончится через 7 лет

Необходимо четко определить сроки создания нового объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции и придерживаться их при проведении строительства, поскольку период безопасной эксплуатации существующего саркофага закончится через 7 лет. Об этом "Зеркалу недели" заявили бывший генеральный директор ЧАЭС Михаил Уманец и первый директор объекта "Укрытие" Владимир Щербина.

Эксперты напоминают, что согласно первоначальному плану строительство нового безопасного консаймента (НБК) на месте объекта "Укрытие" должно было завершится не позднее 1998 г. "15 января 2009 г. вышел Закон Украины "Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему". В данной программе срок ввода в эксплуатацию НБК вообще отсутствует", — констатируют эксперты.

Срок безопасной эксплуатации существующего объекта "Укрытие" подходит к концу, отмечают эксперты. При этом они утверждают, что происходит затягивание строительства и всех остальных объектов, связанных с прекращением функционирования ЧАЭС.