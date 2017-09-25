Южно-Украинская АЭС после ремонта подключила к сети первый энергоблок

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети первый энергоблок после завершения капитального планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Читайте такжеТретий блок Южно-Украинской АЭС хотят полностью перевести на топливо Westinghouse в 2018 году - "Энергоатом"

«24 сентября 2017 года в 12:53 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после окончания капитального планово-предупредительного ремонта. Оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме», - говорится в сообщении.

Согласно информации «Энергоатома», радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.

«На 24 сентября 2017 года (радиационный фон – УНИАН) составляет 0,1 микрозиверта в час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).