"Энергоатом" и Westinghouse начали реализацию пилотного проекта по повышению мощности третьего блока Южно-Украинской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американско-японская компания Westinghouse начали реализацию пилотного проекта по повышению мощности и эффективности работы третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС, что позволит в будущем на 10% увеличить количество производимой на этом блоке электроэнергии. Об этом корреспонденту УНИАН во время круглого стола о перспективах наращивания экспорта украинской электроэнергии в страны ЕС сообщил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

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«Пилотный проект по третьему энергоблоку Южно-Украинской АЭС уже стартовал. Мы получили коммерческое предложение (от компании Westinghouse – УНИАН), еще в прошлом году, долгое время его прорабатывали и сейчас уже есть ясность, какие меры и в каком порядке нужно выполнить. Этот проект мы реализовываем уже сейчас», - сказал он, добавив, что реализация этого проекта позволит увеличить установленную мощность энергоблока на 10% (с 1000 МВт до 1100 МВт), а также на 10% повысить коэффициент установленной мощности (с проектного значения 74,5% - до около 85%).

По словам Недашковского, сейчас ведутся работы, которые предшествуют физической реализации всех проектов, но уже «сейчас определены меры, порядок их выполнения и их вклад в повышение мощности и эффективности».

В пресс-службе компании «Энергоатом» также объяснили, что этот проект является пилотным для гораздо большего будущего мероприятия – повышения мощности и эффективности для шести блоков разных станций с целью компенсировать вывод на работу в экспортном режиме второго энергоблока Хмельницкой АЭС в рамках реализации проекта «Энергомост «Украина - ЕС».

Как сообщал УНИАН, ранее «Энергоатом» представил свой проект «Энергомост «Украина – ЕС». В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Как отмечал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский, поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Также Недашковский сообщал, что «Энергоатом» планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию третьего блока ожидается в 2025 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. На данный момент на четырех АЭС «Энергоатома» эксплуатируются 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт.