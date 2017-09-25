В Евросоюзе выступают за сохранение транзита российского газа через Украину - Минэнергоугля

Европейский Союз и Энергетическое сообщество выступают за сохранение транзита природного газа в страны Европы из России через территорию Украины. По информации пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом сообщили представители ЕС и Секретариата Энергетического сообщества во время очередного Международного газового форума, который состоялся 19-20 сентября в Любляне (Словения).

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«Европейский Союз и Секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита «голубого» топлива через украинскую газотранспортную систему», - отмечается в сообщении.

По словам главы Департамента нефтегазового сектора Минэнергоугля Александра Лисниченко, также на форуме было озвучено, что ближайшие 8 лет спрос на газ в Европе будет только расти, при этом отдельные проекты трансграничного транспорта газа (например, проект «Северный поток») создают монопольное положение, которое требует жесткого регулирования, поскольку оно снижает конкуренцию и создает «рыночных монстров».

«Достижение таких условий как демонополизация рынка, запуск нового оператора ГТС, прирост добычи газа, перенос точек приема российского газа на восточную границу Украины, расширение коридора «север-юг», привлечение международных операторов к управлению отечественной ГТС позволит создать в Украине полноценный газовый хаб», - сообщили в министерстве, ссылаясь на представителей ЕС.

Участники форума признали, что Украина, несмотря ни на что, быстрее многих других стран ЕС реформирует свой газовый сектор.

«Секретариату Энергетического сообщества все равно, какая цена газа для потребителей, которые получают газ по спецобязательствам (обязательная поставка газа населению от «Нафтогаза» через облгаз-сбыты – УНИАН) в Украине. Главное, чтобы по данной цене заработал рынок и не было монополии, то есть газ для социально незащищенных категорий потребителей поставляли не только «Нафтогаз» и так называемые «газ-сбыты Фирташа», - сообщил Лисниченко.

Также в сообщении приведена цитата главы Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача, согласно которой, тариф на распределение газа в Украине самый низкий, он не покрывает реальные затраты облгазов и «с этим нужно что-то быстро делать».

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток – 2») и Черного моря («Турецкий поток»).

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, «Северного потока – 1») «Газпром» часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным «Укртрансгаза», за 8 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд куб. м.

15 сентября вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что продление транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом» – это приоритет для Европы.