ООН реализует проект информирования о ЧАЭС

К 23-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС ООН реализует новый международный проект научно обоснованного информирования о Чернобыльской катастрофе.

Об этом УНИАН сообщили в информационном отделе Представительства ООН в Украине.

Как отметили в представительстве, проект направлен на обеспечение первоочередных информационных потребностей людей, проживающих на территориях, которые пострадали от Чернобыльской аварии, в Украине, России и Беларуси.

«В пределах выполнения нового проекта ООН поддерживает создание международной научно-информационной сети по вопросам Чернобыля. На ее функционирование в трех странах выделено 2,5 млн. долларов США», - отметили в украинском представительстве ООН.

Как сказано в сообщении, основной целью трехлетней инициативы, которая финансируется Доверительным фондом ООН по человеческой безопасности (при финансировании Программы развития ООН (ПРООН), МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНИСЕФ, правительств Японии, Таиланда, Словении), является перевод и адаптация новейшей научной информации о последствиях аварии на атомной станции в практические советы по ведению здорового образа жизни для населения, проживающего на пострадавших территориях.

В частности, в Украине деятельность сети будет покрывать населенные пункты на Полесье, которые относятся к 2-й и 3-й зонам с усиленным контролем за уровнем радиационного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС. Это Киевская, Житомирская, Черниговская и Ривненская области.

"Таким образом, предоставление научно подтвержденной информации для общин Чернобыльского региона является общим приоритетом в деятельности ООН по преодолению последствий Чернобыля в Украине, России и Беларуси... Особый акцент в новой стратегии восстановления территорий пострадавших от Чернобыля делается на предоставлении достоверной информации о нормах безопасного и здорового образа жизни на пораженных территориях", отмечается в сообщении.

При этом сказано в сообщении, "существует постоянная потребность в научно-обоснованной информации, которая позволит людям, которые живут на пострадавших территориях, безопасно и успешно планировать рациональную жизнь, вернуться к нормальной жизни, обеспечить стабильное развитие этого региона".