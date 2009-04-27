Софийский саммит «за» диверсификацию поставок топлива в ЕС

Софийский энергетический саммит "Природный газ для Европы. Безопасность и партнерство", в работе которого приняли участие представители 27 государств мира, решил поддержать реализацию всех инфраструктурных проектов по диверсификации путей поставки углеводородов в Европу.

Как отмечено в единогласно принятой итоговой декларации, эти проекты должны гарантировать энергобезопасность всех государств-участников форума. В документе подчеркнута важность проведения постоянного диалога по стратегическим вопросам в сфере энергетики, передает ИТАР-ТАСС.

Участники форума согласились, что объединенные усилия "должны быть сосредоточены на формировании стратегического энергетического партнерства на региональном и глобальном уровнях".

Принципами сотрудничества должны стать "стабильные, прозрачные, справедливые и эффективные правовые и регуляторные рамки", включая обязательства соблюдать договоры по поставкам, транзиту и получению газа.

На итоговой пресс-конференции хозяин форума, президент Болгарии Георгий ПЫРВАНОВ отметил, что с текстом декларации согласились все участники международной конференции, назвав это "исключительно важным достижением" встречи.

Отвечая на вопросы журналистов, болгарский президент сообщил, что "подписание договора о строительстве газопровода "Южный поток" между "Газпромом" и Болгарским энергетическим холдингом должно пройти быстро, но без излишней спешки". Он предположил, что церемония может состояться во время предстоящего /в период с 26 по 28 апреля/ визита премьер-министра Болгарии Сергея СТАНИШЕВА в Москву. Однако он не исключил, что подписание может быть отложено и до середины мая, если эксперты газовых корпораций не смогут в кратчайший срок окончательно согласовать спорные вопросы.