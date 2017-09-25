"Нафтогаз" с начала года увеличил закупки газа почти на треть

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-августе 2017 года закупила 15,6 миллиарда кубометров природного газа, что на 3,5 миллиарда кубометров больше, чем за 8 месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в структуре закупленных объемов газа в текущем году доля импорта составила 41%, у госкомпании "Укргазвыдобування" было закупленного 59%.

"Поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что за 8 месяцев 2017 года "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 6,4 миллиарда кубометров газа, что на 2,9 миллиарда кубометров (83%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

"В этом году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков. Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа", - подчеркнули в компании.

По оперативным данным, за 8 месяцев 2017 года "Нафтогаз" закупил у "Укргазвыдобування" 9,2 миллиарда кубометров, тогда как за 8 месяцев 2016 года – 8,6 миллиарда кубометров газа.

Отмечается, что "Нафтогаз" закупает у "Укргазвыдобування" весь товарный газ (кроме объемов производственно-технологических затрат и используемых для обеспечения собственных нужд, связанных с добычей, подготовкой к транспортировке и транспортировкой газа, а также используемых для производства сжиженного природного газа и стабильного бензина).

"Закупленный у "Укргазвыдобування" газ в полном объеме используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для производства горячей воды для населения и религиозных организаций. Кроме того, необходимые объемы импортируемого газа направляются "Нафтогазом" на обеспечение других потребностей бытовых потребителей в газе и тепле. При этом "Нафтогаз" не поставляет газ непосредственно населению. Закупленный компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбыты) согласно постановлению КМУ от 22 марта 2017 №187", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

В прошлом году Украина сократила потребление газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.