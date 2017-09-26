Стоимость Brent обновляет 6-месячный максимум роста

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:50 выросли на 33 цента (0,56%) - до $59,35 за баррель. Котировки ноябрьского контракта на нефть WTI прибавили 7 центов (0,13%) - до $52,29 за баррель, сообщает Росбалт.

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Как отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова, в последние дни волатильность сырьевого рынка привлекает максимум биржевого внимания. Баррель Brent минувшим вечером тестировал $59 и обновлял максимумы восьми месяцев, однако в сорте WTI "бычий" разгул не столь очевиден.

Техническая картина для Brent, после механического преодоления зоны сопротивлений на $56,50-57, изменилась и позволяет предположить вероятность прохода к $60,50-61 за баррель, если расстановка сил на рынке сохранится текущей. Перекупленность присутствует и ширится, но в данный момент это никого не волнует.

Это актуально для Brent, считает эксперт. Но техническая ситуация в WTI совсем иная. Дневной график торгов легким техасским сортом нефти показывает, что сырье попросту выравнивает цену и стабилизируется. Сегодня утром бочка WTI торгуется по $52,31. Это рядом с майскими максимальным отметками, но до пика цена не дошла - он стоит на $52,62. "Однако даже если предположить, что рынок потянется дальше, вверх, за вершинами мая для WTI полно апрельских пиков. Фактически, наблюдаемое сейчас движение в WTI - это возвращение цены к относительно справедливым значениям. Кстати, обычный спред между Brent и WTI - не больше $3-3,5, сейчас он выше $7. Убери из цены североморского сорта всю спекулятивную премию - и увидишь равновесную стоимость барреля", - отмечает Бодрова.

Фундаментальная сторона текущих покупок в нефти не менее интересна. Все, что можно перечислить с этой позиции, относится к 100% "бычьим" факторам. Это сокращение численности буровых в США шесть недель подряд. Это снижение активности и добычи американскими сланцевыми компаниями. Это возвращение НПЗ США к работе после паузы из-за серии разрушительных ураганов. Бодрый рапорт ОПЕК об исполнении соглашений выше, чем на 100% - туда же, к позитиву. Кроме того, осложнение отношений между Турцией и Курдистаном (которое, кстати, тлело давно и обострилось только после резких комментариев Режепа Таипа Эрдогана) стало тем драйвером, который и взорвал терпение покупателей в нефти.