Тимошенко надеется договориться о сокращении объемов закупки газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что 29 апреля на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ ей удастся договориться о сокращении объемов закупки газа для Украины в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Кагарлыкском районе Киевской области после вручения чернобыльцам ключей от новых квартир.

«Мы будем обсуждать вопросы сокращения потребления Украиной природного газа. Я уверена, что в договоренности будут откорректированы планы потребления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров.

Она сообщила, что на сегодняшний день потребление газа несколько сократилось по сравнению с прошлогодними планами, поскольку газ экономится и на неполную мощность работает промышленность в связи с мировым кризисом.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Украине в 2009 году необходимо закачать в подземные хранилища 19,5 млрд. кубометров газа.

«Закачать нам нужно 19,5 млрд. кубометров, и это наша стабильность, наше благополучие на следующий год. Мы должны продолжить ту добрую традицию, которую начали в 2008 году, когда в первый раз имели собственный газ в хранилищах. Мы его купили, закачали, и у нас было больше 20 млрд., и это говорило о том, что мы перед любым кризисом имеем запас. У нас нет страха ни перед какими кризисами, когда в хранилищах 20 млрд. кубометров газа, и сейчас мы должны с Россией выстроить эту модель», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 29 апреля осуществит однодневный визит в Москву, где совместно с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ проведет четвертое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочный контракт (по 2019 год включительно) на поставку газа украинским потребителям. В соответствии с контрактом объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.