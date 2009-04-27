Тимошенко рассчитывает навести порядок в системе облгазов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает до конца года навести порядок в системе облгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кагарлыкском районе Киевской области.

«Компания «РосУкрЭнерго» ликвидирована только из одной составляющей экономической жизни Украины - она ликвидирована в системе поставок газа в Украину. Но пока они при прошлом правительстве работали, они смогли прибрать к рукам 70% облгазов, которые поставляют газ непосредственно людям, и с этим мы сейчас тщательно разбираемся. Думаю, что до конца года мы наведем там порядок и все это будет государственное. Государственное почему? - потому что газопроводы государственные, все системы поставок газа государственные. Мы просто ликвидируем надстройки, которые только осложняют сегодня систему подачи газа людям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что ряд облгазов зимой занимались «просто провокациями», получая газ и не передавая его потребителям.

«То на теплокотельную не дадут газа, то не дадут газа больнице, то школе, то дому. И весь осенне-зимний период я практически каждый день боролась с облгазами, посредством которых «РосУкрЭнерго», господин ФИРТАШ и вся их, как бы так поприличнее назвать, «группа» практически отравляла жизнь страны. Но мы шаг за шагом вычистим все от их присутствия… Они еще успели узурпировать добычу и переработку украинского титана, который является стратегическим сырьем номер один… То есть они прошлись по всем жизненно важным артериям страны и пытались наладить там свои коррупционные модели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что надеется, что справится с «РосУкрэнерго», хотя ощущает в работе в этом направлении колоссальное сопротивление.

«Сложно разрушать, сопротивление колоссальное, но я думаю, что мы справимся с этим явлением, и не только с этим, если б только не мешали. Если б нам, скажем так, не отрезали крылья и ноги, так мы бы уже давно это сделали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о планах правительства вернуть облгазы в государственную собственность.

24 апреля с. г. председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины призывает правительство предотвратить приватизацию иностранными посредниками 20 облгазов.

«Вчера от СБУ пошло письмо премьер-министру Украины о том, как иностранные посредники пытаются приватизировать, пытаются действовать вопреки экономическим интересам Украины в облгазах», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, в этом письме перечисляются около двух десятков облгазов.

«Кабинету Министров Украины предоставлена серьезная информация для того, чтобы правительство на упреждение защитило интересы государства и наши с вами интересы как потребителей газа», - добавил председатель СБУ.

В то же время, 13 апреля первый заместитель председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО в интервью газете «ДЕЛО» заявил, что Антимонопольный комитет Украины установил, что компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) не имеет контроля над украинскими облгазами.

«По результатам анализа ситуации и полученных данных мы не установили факт осуществления этой структурой контроля над украинскими облгазами», – сказал он.

Издание отмечает, что расследование длилось около двух месяцев. Необходимость проверки возникла сразу же после того, как совладелец RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ публично объявил, что его компания контролирует 75% внутреннего рынка газа в Украине.

Компания RosUkrEnergo создана в 2004 году. 50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициариями которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10% акций).